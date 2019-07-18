Fikstür çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, TFF 1'inci Lig kulüpleri başkan ve temsilcileri yer aldı.
TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın fikstür çekimi öncesinde açılış konuşması yaptı. 1'inci Lig'de rekabetin üst seviyede olduğuna dikkat çeken Büyükaydın, "Futbol tutkusu yüksek şehirlerimizin takımlarının mücadele ettiği TFF 1'inci Lig, federasyonumuzun gözbebeği bir organizasyon. Süper Ligi'miz gibi 1'inci Ligimiz de rekabet seviyesi üst düzeyde, son haftalara kadar süren heyecanı ile Türk futboluna ayrı bir renk katmaktadır. Rekabetin üst seviyede yaşandığı bu futbol zenginliğimiz, aynı zamanda şehirlerimiz arasında güçlü dostluk bağları da oluşturmaktadır. Futbolda şampiyonluk çok değerlidir. Fakat, saygı ve Fair Play de en az şampiyonluk kadar önemlidir. Sizlerin bu ilkeden ödün vermeden mücadele edeceğinize olan inancımız tamdır. Federasyon olarak siz değerli kulüplerimizin her zaman yanındayız. Sizler için her zaman elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyor, sonunda hak edenin kazandığı centilmence bir lig, güzel bir sezon temenni ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyor, sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
TFF 1'inci Lig'de ilk yarı programı şöyle:
1. hafta:
Altay-Ümraniyespor
Adana Demirspor-Balıkesirspor
Osmanlıspor-Boluspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor
Eskişehirspor-Keçiörengücü
Akhisarspor-Adanaspor
Fatih Karagümrük-Bursaspor
Hatayspor-Altınordu
Giresunspor-Menemenspor
2. hafta:
Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Altınordu-Fatih Karagümrük
Bursaspor-Akhisarspor
Adanaspor-Eskişehirspor
Boluspor-Adana Demirspor
İstanbulspor-Altay
Ümraniyespor-Giresunspor
Keçiörengücü-Osmanlıspor
Menemenspor-Hatayspor
3. hafta:
Giresunspor-Hatayspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor
Eskişehirspor-Bursaspor
Altay-Balıkesirspor
Adana Demirspor-Keçiörengücü
Osmanlıspor-Adanaspor
Fatih Karagümrük-Menemenspor
Ümraniyespor-İstanbulspor
Akhisarspor-Altınordu
4. hafta:
Adanaspor-Adana Demirspor
Boluspor-Altay
Hatayspor-Fatih Karagümrük
Bursaspor-Osmanlıspor
Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Balıkesirspor-Ümraniyespor
İstanbulspor-Giresunspor
Altınordu-Eskişehirspor
Menemenspor-Akhisarspor
5. hafta:
Altay-Keçiörengücü
İstanbulspor-Balıkesirspor
Ümraniyespor-Boluspor
Giresunspor-Fatih Karagümrük
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor
Adana Demirspor-Bursaspor
Osmanlıspor-Altınordu
Eskişehirspor-Menemenspor
Akhisarspor-Hatayspor
6. hafta:
Boluspor-İstanbulspor
Balıkesirspor-Giresunspor
Menemenspor-Osmanlıspor
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Adanaspor-Altay
Keçiörengücü-Ümraniyespor
Fatih Karagümrük-Akhisarspor
Hatayspor-Eskişehirspor
Altınordu-Adana Demirspor
7. hafta:
Altay-Bursaspor
Osmanlıspor-Hatayspor
Balıkesirspor-Boluspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu
Adana Demirspor-Menemenspor
Eskişehirspor-Fatih Karagümrük
İstanbulspor-Keçiörengücü
Ümraniyespor-Adanaspor
Giresunspor-Akhisarspor
8. hafta:
Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Adanaspor-İstanbulspor
Hatayspor-Adana Demirspor
Bursaspor-Ümraniyespor
Keçiörengücü-Balıkesirspor
Boluspor-Giresunspor
Akhisarspor-Eskişehirspor
Fatih Karagümrük-Osmanlıspor
Altınordu-Altay
9. hafta:
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
Boluspor-Keçiörengücü
Ümraniyespor-Altınordu
Altay-Menemenspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor
Osmanlıspor-Akhisarspor
Balıkesirspor-Adanaspor
İstanbulspor-Bursaspor
Giresunspor-Eskişehirspor
10. hafta:
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Altınordu-İstanbulspor
Menemenspor-Ümraniyespor
Bursaspor-Balıkesirspor
Adanaspor-Boluspor
Keçiörengücü-Giresunspor
Eskişehirspor-Osmanlıspor
Akhisarspor-Adana Demirspor
Hatayspor-Altay
11. hafta:
Boluspor-Bursaspor
Balıkesirspor-Altınordu
Giresunspor-Osmanlıspor
Altay-Fatih Karagümrük
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor
Adana Demirspor-Eskişehirspor
Keçiörengücü-Adanaspor
İstanbulspor-Menemenspor
Ümraniyespor-Hatayspor
12. hafta:
Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Fatih Karagümrük-Ümraniyespor
Altınordu-Boluspor
Menemenspor-Balıkesirspor
Bursaspor-Keçiörengücü
Adanaspor-Giresunspor
Osmanlıspor-Adana Demirspor
Akhisarspor-Altay
Hatayspor-İstanbulspor
13. hafta:
Altay-Eskişehirspor
Balıkesirspor-Hatayspor
İstanbulspor-Fatih Karagümrük
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor
Adanaspor-Bursaspor
Keçiörengücü-Altınordu
Boluspor-Menemenspor
Ümraniyespor-Akhisarspor
Giresunspor-Adana Demirspor
14. hafta:
Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Osmanlıspor-Altay
Altınordu-Adanaspor
Menemenspor-Keçiörengücü
Bursaspor-Giresunspor
Eskişehirspor-Ümraniyespor
Akhisarspor-İstanbulspor
Fatih Karagümrük-Balıkesirspor
Hatayspor-Boluspor
15. hafta:
Altay-Adana Demirspor
Keçiörengücü-Hatayspor
İstanbulspor-Eskişehirspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor
Adanaspor-Menemenspor
Boluspor-Fatih Karagümrük
Balıkesirspor-Akhisarspor
Ümraniyespor-Osmanlıspor
Altınordu-Bursaspor
16. hafta:
Osmanlıspor-İstanbulspor
Fatih Karagümrük-Keçiörengücü
Giresunspor-Altınordu
Menemenspor-Bursaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay
Adana Demirspor-Ümraniyespor
Eskişehirspor-Balıkesirspor
Akhisarspor-Boluspor
Hatayspor-Adanaspor
17. hafta:
Altay-Giresunspor
Boluspor-Eskişehirspor
Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Bursaspor-Hatayspor
Adanaspor-Fatih Karagümrük
Keçiörengücü-Akhisarspor
Balıkesirspor-Osmanlıspor
İstanbulspor-Adana Demirspor
Altınordu-Menemenspor