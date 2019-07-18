Fikstür çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, TFF 1'inci Lig kulüpleri başkan ve temsilcileri yer aldı.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın fikstür çekimi öncesinde açılış konuşması yaptı. 1'inci Lig'de rekabetin üst seviyede olduğuna dikkat çeken Büyükaydın, "Futbol tutkusu yüksek şehirlerimizin takımlarının mücadele ettiği TFF 1'inci Lig, federasyonumuzun gözbebeği bir organizasyon. Süper Ligi'miz gibi 1'inci Ligimiz de rekabet seviyesi üst düzeyde, son haftalara kadar süren heyecanı ile Türk futboluna ayrı bir renk katmaktadır. Rekabetin üst seviyede yaşandığı bu futbol zenginliğimiz, aynı zamanda şehirlerimiz arasında güçlü dostluk bağları da oluşturmaktadır. Futbolda şampiyonluk çok değerlidir. Fakat, saygı ve Fair Play de en az şampiyonluk kadar önemlidir. Sizlerin bu ilkeden ödün vermeden mücadele edeceğinize olan inancımız tamdır. Federasyon olarak siz değerli kulüplerimizin her zaman yanındayız. Sizler için her zaman elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyor, sonunda hak edenin kazandığı centilmence bir lig, güzel bir sezon temenni ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyor, sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

TFF 1'inci Lig'de ilk yarı programı şöyle:

1. hafta:

Altay-Ümraniyespor

Adana Demirspor-Balıkesirspor

Osmanlıspor-Boluspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor

Eskişehirspor-Keçiörengücü

Akhisarspor-Adanaspor

Fatih Karagümrük-Bursaspor

Hatayspor-Altınordu

Giresunspor-Menemenspor

2. hafta:

Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Altınordu-Fatih Karagümrük

Bursaspor-Akhisarspor

Adanaspor-Eskişehirspor

Boluspor-Adana Demirspor

İstanbulspor-Altay

Ümraniyespor-Giresunspor

Keçiörengücü-Osmanlıspor

Menemenspor-Hatayspor

3. hafta:

Giresunspor-Hatayspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor

Eskişehirspor-Bursaspor

Altay-Balıkesirspor

Adana Demirspor-Keçiörengücü

Osmanlıspor-Adanaspor

Fatih Karagümrük-Menemenspor

Ümraniyespor-İstanbulspor

Akhisarspor-Altınordu

4. hafta:

Adanaspor-Adana Demirspor

Boluspor-Altay

Hatayspor-Fatih Karagümrük

Bursaspor-Osmanlıspor

Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Balıkesirspor-Ümraniyespor

İstanbulspor-Giresunspor

Altınordu-Eskişehirspor

Menemenspor-Akhisarspor

5. hafta:

Altay-Keçiörengücü

İstanbulspor-Balıkesirspor

Ümraniyespor-Boluspor

Giresunspor-Fatih Karagümrük

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor

Adana Demirspor-Bursaspor

Osmanlıspor-Altınordu

Eskişehirspor-Menemenspor

Akhisarspor-Hatayspor

6. hafta:

Boluspor-İstanbulspor

Balıkesirspor-Giresunspor

Menemenspor-Osmanlıspor

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Adanaspor-Altay

Keçiörengücü-Ümraniyespor

Fatih Karagümrük-Akhisarspor

Hatayspor-Eskişehirspor

Altınordu-Adana Demirspor

7. hafta:

Altay-Bursaspor

Osmanlıspor-Hatayspor

Balıkesirspor-Boluspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu

Adana Demirspor-Menemenspor

Eskişehirspor-Fatih Karagümrük

İstanbulspor-Keçiörengücü

Ümraniyespor-Adanaspor

Giresunspor-Akhisarspor

8. hafta:

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Adanaspor-İstanbulspor

Hatayspor-Adana Demirspor

Bursaspor-Ümraniyespor

Keçiörengücü-Balıkesirspor

Boluspor-Giresunspor

Akhisarspor-Eskişehirspor

Fatih Karagümrük-Osmanlıspor

Altınordu-Altay

9. hafta:

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

Boluspor-Keçiörengücü

Ümraniyespor-Altınordu

Altay-Menemenspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor

Osmanlıspor-Akhisarspor

Balıkesirspor-Adanaspor

İstanbulspor-Bursaspor

Giresunspor-Eskişehirspor

10. hafta:

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Altınordu-İstanbulspor

Menemenspor-Ümraniyespor

Bursaspor-Balıkesirspor

Adanaspor-Boluspor

Keçiörengücü-Giresunspor

Eskişehirspor-Osmanlıspor

Akhisarspor-Adana Demirspor

Hatayspor-Altay

11. hafta:

Boluspor-Bursaspor

Balıkesirspor-Altınordu

Giresunspor-Osmanlıspor

Altay-Fatih Karagümrük

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor

Adana Demirspor-Eskişehirspor

Keçiörengücü-Adanaspor

İstanbulspor-Menemenspor

Ümraniyespor-Hatayspor

12. hafta:

Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Fatih Karagümrük-Ümraniyespor

Altınordu-Boluspor

Menemenspor-Balıkesirspor

Bursaspor-Keçiörengücü

Adanaspor-Giresunspor

Osmanlıspor-Adana Demirspor

Akhisarspor-Altay

Hatayspor-İstanbulspor

13. hafta:

Altay-Eskişehirspor

Balıkesirspor-Hatayspor

İstanbulspor-Fatih Karagümrük

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor

Adanaspor-Bursaspor

Keçiörengücü-Altınordu

Boluspor-Menemenspor

Ümraniyespor-Akhisarspor

Giresunspor-Adana Demirspor

14. hafta:

Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Osmanlıspor-Altay

Altınordu-Adanaspor

Menemenspor-Keçiörengücü

Bursaspor-Giresunspor

Eskişehirspor-Ümraniyespor

Akhisarspor-İstanbulspor

Fatih Karagümrük-Balıkesirspor

Hatayspor-Boluspor

15. hafta:

Altay-Adana Demirspor

Keçiörengücü-Hatayspor

İstanbulspor-Eskişehirspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor

Adanaspor-Menemenspor

Boluspor-Fatih Karagümrük

Balıkesirspor-Akhisarspor

Ümraniyespor-Osmanlıspor

Altınordu-Bursaspor

16. hafta:

Osmanlıspor-İstanbulspor

Fatih Karagümrük-Keçiörengücü

Giresunspor-Altınordu

Menemenspor-Bursaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay

Adana Demirspor-Ümraniyespor

Eskişehirspor-Balıkesirspor

Akhisarspor-Boluspor

Hatayspor-Adanaspor

17. hafta:

Altay-Giresunspor

Boluspor-Eskişehirspor

Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Bursaspor-Hatayspor

Adanaspor-Fatih Karagümrük

Keçiörengücü-Akhisarspor

Balıkesirspor-Osmanlıspor

İstanbulspor-Adana Demirspor

Altınordu-Menemenspor