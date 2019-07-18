Fikstür çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, TFF 1'inci Lig kulüpleri başkan ve temsilcileri yer aldı.



TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın fikstür çekimi öncesinde açılış konuşması yaptı. 1'inci Lig'de rekabetin üst seviyede olduğuna dikkat çeken Büyükaydın, "Futbol tutkusu yüksek şehirlerimizin takımlarının mücadele ettiği TFF 1'inci Lig, federasyonumuzun gözbebeği bir organizasyon. Süper Ligi'miz gibi 1'inci Ligimiz de rekabet seviyesi üst düzeyde, son haftalara kadar süren heyecanı ile Türk futboluna ayrı bir renk katmaktadır. Rekabetin üst seviyede yaşandığı bu futbol zenginliğimiz, aynı zamanda şehirlerimiz arasında güçlü dostluk bağları da oluşturmaktadır. Futbolda şampiyonluk çok değerlidir. Fakat, saygı ve Fair Play de en az şampiyonluk kadar önemlidir. Sizlerin bu ilkeden ödün vermeden mücadele edeceğinize olan inancımız tamdır. Federasyon olarak siz değerli kulüplerimizin her zaman yanındayız. Sizler için her zaman elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyor, sonunda hak edenin kazandığı centilmence bir lig, güzel bir sezon temenni ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyor, sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



TFF 1'inci Lig'de ilk yarı programı şöyle:



1. hafta:



Altay-Ümraniyespor

Adana Demirspor-Balıkesirspor



Osmanlıspor-Boluspor



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor



Eskişehirspor-Keçiörengücü



Akhisarspor-Adanaspor



Fatih Karagümrük-Bursaspor



Hatayspor-Altınordu



Giresunspor-Menemenspor



2. hafta:



Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Altınordu-Fatih Karagümrük



Bursaspor-Akhisarspor



Adanaspor-Eskişehirspor



Boluspor-Adana Demirspor



İstanbulspor-Altay



Ümraniyespor-Giresunspor



Keçiörengücü-Osmanlıspor



Menemenspor-Hatayspor



3. hafta:



Giresunspor-Hatayspor



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor



Eskişehirspor-Bursaspor



Altay-Balıkesirspor



Adana Demirspor-Keçiörengücü



Osmanlıspor-Adanaspor



Fatih Karagümrük-Menemenspor



Ümraniyespor-İstanbulspor



Akhisarspor-Altınordu



4. hafta:



Adanaspor-Adana Demirspor



Boluspor-Altay



Hatayspor-Fatih Karagümrük



Bursaspor-Osmanlıspor



Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Balıkesirspor-Ümraniyespor



İstanbulspor-Giresunspor



Altınordu-Eskişehirspor



Menemenspor-Akhisarspor



5. hafta:



Altay-Keçiörengücü



İstanbulspor-Balıkesirspor



Ümraniyespor-Boluspor



Giresunspor-Fatih Karagümrük



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor



Adana Demirspor-Bursaspor



Osmanlıspor-Altınordu



Eskişehirspor-Menemenspor



Akhisarspor-Hatayspor



6. hafta:



Boluspor-İstanbulspor



Balıkesirspor-Giresunspor



Menemenspor-Osmanlıspor



Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Adanaspor-Altay



Keçiörengücü-Ümraniyespor



Fatih Karagümrük-Akhisarspor



Hatayspor-Eskişehirspor



Altınordu-Adana Demirspor



7. hafta:



Altay-Bursaspor



Osmanlıspor-Hatayspor



Balıkesirspor-Boluspor



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu



Adana Demirspor-Menemenspor



Eskişehirspor-Fatih Karagümrük



İstanbulspor-Keçiörengücü



Ümraniyespor-Adanaspor



Giresunspor-Akhisarspor



8. hafta:



Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Adanaspor-İstanbulspor



Hatayspor-Adana Demirspor



Bursaspor-Ümraniyespor



Keçiörengücü-Balıkesirspor



Boluspor-Giresunspor



Akhisarspor-Eskişehirspor



Fatih Karagümrük-Osmanlıspor



Altınordu-Altay



9. hafta:



Adana Demirspor-Fatih Karagümrük



Boluspor-Keçiörengücü



Ümraniyespor-Altınordu



Altay-Menemenspor



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor



Osmanlıspor-Akhisarspor



Balıkesirspor-Adanaspor



İstanbulspor-Bursaspor



Giresunspor-Eskişehirspor



10. hafta:



Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Altınordu-İstanbulspor



Menemenspor-Ümraniyespor



Bursaspor-Balıkesirspor



Adanaspor-Boluspor



Keçiörengücü-Giresunspor



Eskişehirspor-Osmanlıspor



Akhisarspor-Adana Demirspor



Hatayspor-Altay



11. hafta:



Boluspor-Bursaspor



Balıkesirspor-Altınordu



Giresunspor-Osmanlıspor



Altay-Fatih Karagümrük



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor



Adana Demirspor-Eskişehirspor



Keçiörengücü-Adanaspor



İstanbulspor-Menemenspor



Ümraniyespor-Hatayspor



12. hafta:



Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Fatih Karagümrük-Ümraniyespor



Altınordu-Boluspor



Menemenspor-Balıkesirspor



Bursaspor-Keçiörengücü



Adanaspor-Giresunspor



Osmanlıspor-Adana Demirspor



Akhisarspor-Altay



Hatayspor-İstanbulspor



13. hafta:



Altay-Eskişehirspor



Balıkesirspor-Hatayspor



İstanbulspor-Fatih Karagümrük



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor



Adanaspor-Bursaspor



Keçiörengücü-Altınordu



Boluspor-Menemenspor



Ümraniyespor-Akhisarspor



Giresunspor-Adana Demirspor



14. hafta:



Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Osmanlıspor-Altay



Altınordu-Adanaspor



Menemenspor-Keçiörengücü



Bursaspor-Giresunspor



Eskişehirspor-Ümraniyespor



Akhisarspor-İstanbulspor



Fatih Karagümrük-Balıkesirspor



Hatayspor-Boluspor



15. hafta:



Altay-Adana Demirspor



Keçiörengücü-Hatayspor



İstanbulspor-Eskişehirspor



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor



Adanaspor-Menemenspor



Boluspor-Fatih Karagümrük



Balıkesirspor-Akhisarspor



Ümraniyespor-Osmanlıspor



Altınordu-Bursaspor



16. hafta:



Osmanlıspor-İstanbulspor



Fatih Karagümrük-Keçiörengücü



Giresunspor-Altınordu



Menemenspor-Bursaspor



Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay



Adana Demirspor-Ümraniyespor



Eskişehirspor-Balıkesirspor



Akhisarspor-Boluspor



Hatayspor-Adanaspor



17. hafta:



Altay-Giresunspor



Boluspor-Eskişehirspor



Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Bursaspor-Hatayspor



Adanaspor-Fatih Karagümrük



Keçiörengücü-Akhisarspor



Balıkesirspor-Osmanlıspor



İstanbulspor-Adana Demirspor



Altınordu-Menemenspor

