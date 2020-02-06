TFF Başkanı Nihat Özdemir: Gerek federasyon gerek Zorlu’da tüm başkanlarımızla görüşebilirim

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ben TFF Başkanı olarak tüm kulüp başkanlarımızla gerek federasyon gerek Zorlu herhangi bir yerde görüşebilirim. Kamuoyunun gündemini böyle meşgul edeceğimize Türk fotboluyla ilgili şeylerin tartışılmasını uygun buluyorum" dedi.

Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık, hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık"

"Tarafsız kurullarımızın aldığı her karar saygı bekledik ama maalesef göremedik. Bilakis art niyetle yaklaşıldığını algı operasyonları yürütüldüğünü gördük"

"Birbirinin kopyası tepkilerin ortaya konulmasını manidar buluyoruz. Hiçbir kesim ya da grubun etki oluşturma çabasına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Türk futbolunda aldığımız kararlar devrim niteliğindedir"

"250. günün sonunda cevap hakkımızı kullanıyoruz. 8 ay önce delegelerimizin desteği ile göreve gelmiş ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin uğraşı içindeyiz"

"Elazığ ve Malatya'da bir deprem yaşadık. Önceliğimiz, oradaki vatandaşlarımızın güvenliğiydi. Maçı ertelemek için Federasyon olarak bir talepte bulunma gereği duymadık. Sonrasında yapılan açıklamalar, iddialar, tamamen bizim dışımızdadır. Bir yanda enkaz altında vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışıyor, bir yanda artçı sarsıntılar oluyor. Orada maç oynatsak artçı bir sarsıntıyla panik olsa insanlar ve üzücü sonuçlar yaşansa hesabını nasıl verirdik. O günlerde erteleme kararıyla ilgili yapılan açıklamalar beni ve arkadaşlarımız derinden üzmüştür"

"YAPTIRIMLAR SEZON SONU MÜMKÜNDÜR"



"Takım harcama limitlerinin 2 Eylül'de açıklanacağını herkes biliyordu. 3 yıllık bir plan ortaya koyduk, 18 kulübün başkan ve yöneticileriyle toplantı yaptık. Ne hikmetse, beraber yürürlüğe soktuğumuz talimat daha sonra eleştiri konusu oldu."

"Kulüp lisans uygulamamızla ilgili sayın Mustafa Cengiz'in bazı açıklamaları oldu. Öncelikle kulüp lisan kurulu'da tıpkı Tahkim, PFDK gibi bağımsız hukuk kurullarından birisidir. Federasyonumuzun müdahale etmesi mümkün değildir. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığını söylüyor. Her kulübümüzün G maddesine göre artrım yapma talebi, H maddesine göre de kurulumuzun revizyon yapma hakkı vardır.

"Sayın Mustafa Cengiz'in kulüplere neden ceza verilmediği şeklinde açıklamaları oldu. Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür. Yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezon uygulanır. Şimdi 'neden ceza yok?' demek doğru değil.Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür"

"TRANSFER PLANLARINA HİÇBİR ZAMAN KARIŞAMAYIZ"



"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un TFF'nin kendilerine transfer yaptırmadığına dair açıklamaları oldu. Hepinizin bildiği gibi, transfer yaptılar. Talimatlar değerlendirildi, 1 transfer yapılabileceği ortaya çıktı. Transfer planlarına hiçbir zaman karışamayız"

"Fenerbahçe'nin, transfer kayıt saatinin 18.00'den gece 24.00'e alınmasına dair bir talebi oldu. Kurulumuz bunu değerlendirmiş ve uygun görmemiştir."

ZORLU BULUŞMASI

"'Zorlu' meselesine gelelim. Ben TFF Başkanı olarak tüm kulüp başkanlarıyla gerek federasyon binasında, gerek Zorlu'da, gerekse de herhangi bir yerde görüşürüm. Kamuoyunun gündemini böyle şeylerle meşgul etmeyelim"

VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASI

"VAR konuşmalarının açıklanması yönünde talepler var. Bu konu ülke federasyonlarının tercihlerine bırakıldı. 1-2 ligde eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir ancak burada yapmak zorunda değiliz."