TFF'den dikkat çeken 'deplasman' kararı

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, müsabakalarda uygulanacak corona virüs tedbirlerine ilişkin talimatta değişikliğe gittiğini açıkladı.



Federasyon, yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynanacak maçlarda deplasman taraftar yasağının devam edeceğini açıkladı.



TFF'nin internet sitesinden yayımlanan talimatta, "Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz." ifadeleri kullanıldı.



TFF daha önce yaptığı açıklamada 9 Kasım itibariyle tribünlerin tam kapasiteyle açılacağını duyurmuştu.

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