TFF'den Galatasaray açıklaması

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova maçında tribünlerin tam kapasite kullanılması için TFF'ye başvuruda bulundu.



9 Kasım'da profesyonel liglerde tam kapasiteye geçileceği duyurulurken Galatasaray'ın talebi reddedilmişti.



Bunun üzerine sarı-kırmızılı kulüp yayınladığı açıklamayla TFF'nin ret kararını belirtmiş ancak stadyumun tam kapasite açılacağını duyurmuştu.



TFF'nin Galatasaray'a karşı ceza verip vermeyeceği konuşulurken konuyla ilgili resmi açıklama geldi.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Söz konusu maç, UEFA’nın düzenlediği bir müsabaka olup tüm sorumluluk da UEFA’dadır. Bu nedenle, TFF'nin herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir" denildi.



BURAK ELMAS: BEDELİ CEZASI NEYSE ÖDEMEYE HAZIRIZ



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Lokomotif Moskova maçına tam kapasite seyirci alacaklarını yinelemişti.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvurularını reddettiğini hatırlatan Elmas, gelecek cezaya hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Elmas şöyle konuştu:



"Biz bütün bunları düşünerek bir karar aldık. Türkiye'de 9 Kasım'da futbolda tam seyirciyle oynama kararı verildi. Türk futbolu için bugün yapacağımız maç çok önemli. Aşılarını tamamlamış taraftarlarımız bugün statta bulunmayı bir limit olmaksızın hak ediyor. Bu bizim kendi inisiyatifimizde. Buna verilecek bir ceza da olursa, neyse bedeli Galatasaray Kulübü olarak karşılamaya hazırız.



Fakat dün biraz durumu izleme fırsatı buldum. Bu tür ortamları bekleyen bazı çakal arkadaşlarımız var. Onlar da haklı haksız yorumlar yapmış. Galatasaray'a haddinden fazla ceza vermek kolay değildir. Galatasaray çok büyük kulüptür. Öyle basit yorum yapan arkadaşları da bundan sonra izliyor olacağız. Onlara da gereken cevabı en sert şekilde veririz."