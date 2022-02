THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si James Nunnally

James Nunnally kulübü Maccabi Playtika'nın BC Žalgiris Kaunas'a karşı oynadığı maçta yıldızlaştı ve haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Nunnally, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

31 yaşındaki Nunnally, takımının 94-78 kazandığı Zalgiris Kaunas deplasmanında 32 sayıyla kariyer rekoru kırarken, 2 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla oynadı.

