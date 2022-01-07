THY Avrupa Ligi'nin 19.haftasında Covid-19 nedeniyle bütün maçlar iptal edildi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan tüm karşılaşmalar iptal edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.01.2022 - 10:34 | Son Güncelleme : 07.01.2022 - 10:39

THY Avrupa Ligi'nin 19.haftasında Covid-19 nedeniyle bütün maçlar iptal edildi

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THY Eurolegue resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Covid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan ile bugün yapacağı maçın ertelendiği belirtildi.

Böylece 19. haftada oynanması planlanan 9 maçın tamamı, Covid-19 vakaları sebebiyle ertelenmiş oldu.

Daha önce Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova-Barcelona, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları tehir edilmişti. Müsabakaların oynanacağı tarihler, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.

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