Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesinin ardından gözler 16. Yaz Paralimpik Oyunları'na çevrildi. Türkiye oyunlarda 13 branşta 87 sporcuyla mücadele edecek. Peki Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak? Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na katılacak Türk sporcular kimler?

ntv.com.tr 10.08.2021 - 14:50 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 14:54

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ne zaman başlayacak?

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2020 Tokyo 16. Yaz Paralimpik Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek golbol milli takımları ile görme engelli milli judoculardan oluşan ilk kafile, Esenboğa Havalimanı'ndan törenle uğurlandı.

PARALİMPİK OYUNLARINDA MİLLİ FORMAYI GİYECEK SPORCULAR VE BRANŞLARI

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (57):

Atıcılık:

Ayşegül Pehlivanlar, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Çağla Baş, Korhan Yamaç, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Aysel Özgan

Badminton:

Zehra Bağlar, Emine Seçkin

Halter:

Abdullah Kayapınar, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Yasemin Ceylan Baydar

Okçuluk:

Sadık Savaş, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Vedat Aksoy, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu, Zehra Özbey Torun

Tekerlekli sandalye tenis:

Fatma Büşra Ün

Tekerlekli sandalye eskrim:

Hakan Akkaya

Yüzme:

Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu

Tekerlekli sandalye basketbol:

Ferit Gümüş, Samet Toptaş, Deniz Acar, Selim Sayak, Özgür Gürbulak, Uğur Toprak, Volkan Gülem, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Mücahit Günaydın, Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy

Masa tenisi:

Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Neslihan Kavas, Hatice Duman, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergis Altıntaş, Hamza Çalışkan

Atletizm:

Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün

Görme Engelliler Spor Federasyonu (21):

Golbol Kadın Takımı: Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Sevtap Altunoluk, Fatmagül Güler,

Golbol Erkek Takımı:

 Tekin Okan Düzgün, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Ekrem Gündoğdu, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara

Judo:

Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi

Atletizm:

Oğuz Akbulut, Büşra Nur Tırıklı, Hakan Cira, Sevda Kılınç Çırakoğlu

Para tekvando (6):

Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Mehmet Vasıf Yakut


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm (3):

Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın

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