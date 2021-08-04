Tokyo 2020'de gurur günü: Boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi (Busenaz Sürmeneli kimdir?)

son dakika haberi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta Türkiye tarihi bir gün yaşıyor.

Finale çıkarak madalyayı garantileyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de adını finale yazdırdı.

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

FİNAL MAÇI 7 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ



Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.



Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Busenaz Sürmeneli

"13 SENEDİR SABAH AKŞAM BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

﻿Busenaz Sürmeneli maçın ardından TRT Spor'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:



"Çok mutluyum. 13 senedir sabah akşam bunun için çalışıyoruz. Sakatlıklar, psikolojik sorunlar... Hepsi burası için, burada oynayacağımız maç için. Ben Türkiye'ye altın madalya getirmek istiyorum. Türkiye'de üzücü olaylar var. Bir ölürüz, bin diriliriz. Onlara birazcık da olsa tebessüm ettirebilirsem ne mutlu bana. Bizim maçlarımız hep böyle zor dönemlere denk geliyor. Bayrağımız için savaşıyoruz. İnşallah altın madalyayla dönmek nasip olacak. Sadece beklesinler. Türkler hiçbir zaman pes etmez. Bana küçüklükten beri aşılanmış bir şey bu. Hiçbir zaman pes etmem. Spor kariyerimi de bu şekilde sürdüreceğim."

BUSENAZ SÜRMELİ KİMDİR?



25 Haziran 1998 Trabzon doğumlu Busenaz Sürmeneli, Türk sporunu boks branşında temsil etmektedir. Busenaz Sürmeneli, 2019 yılında Rusya’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası’nda altın, Rusya’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.



21 yaşındaki milli sporcumuz Rusya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak, Türk spor tarihinde kendine ayrı bir parantez açmayı da başardı.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PAYLAŞIMI

