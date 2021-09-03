Tokyo Paralimpik Oyunları golbolde altın madalya Türkiye'nin

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, altın madalya kazandı.



Final karşılaşmasında ABD'yi 9-2 mağlup ederek yeni bir zafere imza attı.



Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Sevda Altunoluk (9) kaydetti. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu. ABD'nin tek sayısı ise Eliana Mason ve Asya Miller'dan geldi.



Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.



2016 Rio'da şampiyon olan Türkiye, finalde karşılaştığı ABD'ye grup maçında 4-3 mağlup olmuş ve oyunlardaki tek yenilgisi almıştı.

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