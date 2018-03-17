Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Terim "Maç açıkçası beni tatmin etti. Defansı organize edersiniz, hücum stratejilerinizi uygularsınız ama top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey kalmaz. Bugün keyifli bir maç oldu. Pozisyon oyununu iyi oynadık. Tabii puan farkı, kaybedince olacak durum, rakiple olan puan farkını korumak. Belki beraberlik iyi duruyor gibi ama yenmek için çok uğraştık. Pozisyonlar da bulduk. olmadı, yapacak bir şey yok. Oyuncuların oyun anlayışından, oyuna konsantre oluşlarından memnunum" dedi.



Derbiden önce Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana gelen Galatasaray taraftarlarına teşekkür eden Fatih Terim "Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Çok nezaketli davrandılar. Kimse sahaya girmedi. Bugünkü önemli maçı düşünerek kibar ve anlayışlı davrandı. Seyirciyle ve kulüpteki delegelerle ve Galatasaray camiasındaki insanlarla aramızdaki mesafeyi daha kapatacağız. 28 bine yakın bir seyirci belki de sezon başından beri bizim de bazı maçlarımıza gelmemiştir. Belki de bu dünyada önemli bir sıralamaya girmiştir. Böyle baktığımızda dünyü sıralamasında önemli bir şey. Bu bize olan güveni gösteriyor. Bütün Galatasaraylılar bir bütün olmalı. Bu işin içinden öyle çıkarız. Hiçbirimiz tek başına bir şey yapamayız. Bundan sonra bu tip aktivitelerimiz sürecek. Bu yakınlığı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



"Şampiyonluk yarışı için ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Terim "İçi, dışı yok. Çıkıyoruz, oynuyoruz. Kazanmak için uğraşıyoruz. Takımıma güveniyorum, inanınıyorum. Hayırlısıyla da üstteyiz. Bunu da sezon sonuna kadar korumak amacamız. Nerede olursa olsun kazanmak istiyoruz. İnşallah milli takım dönüşü de içerideki maçta başlayıp sonuna kadar devam ederiz. Bugün üstteyiz ama ligi lider bitirmek önemli" dedi.