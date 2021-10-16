Topu taca atmadılar, golü buldular! Saha karıştı

İtalya Serie A'nın 8. haftası, üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne oldu. SS Lazio ve FC Inter Milan, Stadio Olimpico'da karşı karşıya geldi. Simone Inzaghi'nın çalıştırdığı Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya yedekler arasında başladı ve 86. dakikada Nicolo Barella'nın yerine oyuna dahil oldu.



12. dakikada penaltı kazanan Inter, Ivan Perisic ile 1-0 öne geçti. İlk yarı Inter'in üstünlüğü ile geçilirken, bu kez penaltı kazanan taraf 64. dakikada Lazio oldu Ciro Immobile skoru eşitledi. Son ana kadar yüklenmeye devam eden Lazio, 81. dakikada Felipe Anderson ile 2-1 öne geçti. Son sözü, 90. dakikada Sergej Milinkovic-Savic söyledi ve durum 3-1 oldu.



Felipe Anderson'un golünden sonra ise Inter ile Lazio futbolcuları arasında arbede çıktı. Yerde yatan Interli oyuncuya rağmen topu taca atmayan Lazio, atağın devamında golü buldu ve iki takım oyuncuların golün ardından birbirine girdi. Lazio'da Luiz Felipe kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Liderlik mücadelesinde yara alan Inter, bu skorun ardından 17 puanda kaldı ve zirvenin 4 puan gerisine düştü. Lazio ise puanını 14 yaparak 5. sıraya yükseldi.