Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliği yaptı.



Karaman, hafta içi sözleşme uzatan Hüseyin Türkmen'i stoper mevkisinde tercih ederken, geçen hafta görev yapan Campi'yi yedek kulübesinde oturttu.

Sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev veren Karaman, yine geçen hafta görev alan Avdijaj'ı yedekler arasında tuttu.



Beşiktaş'ta geçen haftaki Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği yapıldı.



Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta Başakşehir'le oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Douglas, Adem Ljajic ve Diaby'nin yerine Trabzonspor mücadelesinde Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd forma giydi.



Cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.



Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart görerek Medipol Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Domagoj Vida, bordo-mavili ekiple yapılan mücadelede takıma döndü. Teknik direktör Avcı, stoperde Vida'nın yanında Necip Uysal'ı görevlendirdi.



Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth 11'i ile çıktı. Beşiktaş ise karşılaşmaya Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak 11'iyle başladı.



TRABZONSPOR İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Maça iyi başlayan Trabzonspor, 31. dakikada 1-0 öne geçti. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan Toköz'ün ters vuruşuyla top ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 42. dakikada ise Sosa ceza sahasının dışından çok sert bir şut attı ve Necip Uysal'a da çarpan top ağlarla buluştu.



ÖNCE OFSAYT, SONRA GOL

Beşiktaş'ta ikinci yarı başlarken Tyler Boyd yerine Abdoulay Diaby oyuna girdi. Ancak konuk ekip, ikinci yarıda da istediği futbolu sahaya yansıtmakta zorlandı.



Trabzonspor, 64. dakikada Sörloth'un attığı golle 3-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme savunmanın arkasına sarkan Sörloth'u gördü. Norveçli forvet düzgün bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonucu hakem santrayı işaret etti.



GÜVEN YETMEDİ

Beşiktaş'ta 67. dakikada Domagoj Vida oyundan çıktı ve yerine Güven Yalçın girdi. Güven, 79. dakikada attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Köşe vuruşunda top penaltı noktası yakınındaki Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Genç forvetin sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu.



SON SÖZÜ NWAKAEME SÖYLEDİ

Trabzonspor, maçın son anlarında Beşiktaş savunmasını az adamla yakalayarak skoru 4-1 yapmayı başardı. Nwakaeme, az adamla yakalanan Beşiktaş savunmasının üzerine gitti. Önü boş kaldı. Sağ köşeye ceza alanına girerken plaseyi gönderip golünü attı.



BEŞİKTAŞ DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

90 dakika sonunda 4-1 kazanan Trabzonspor, ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı. Bordo-Mavililer, 9 puanla 5. sıraya yükseldi.



Beşiktaş ise 5 puanda kalarak 16. sırraya ve düşme hattına geriledi.



İLK YARIDAN DAKİKALAR

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ceza sahasına ortasında altı pas içerisinde Oğuzhan Özyakup, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda önünden geçen meşin yuvarlağa dokunamayarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.



31. dakikada Trabzonspor öne geçti. Burak Yılmaz'ın Nwakaeme'yi düşürmesi ile ev sahibi ekip sol kanattan faul atışı kazandı. Sosa'nın ceza sahasına sert ortasında, Dorukhan Toköz topu kafa ile kendi filelerine gönderdi: 1-0.



41. dakikada ev sahibi ekip iki kez yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Rakibiniden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Sörloth'un vuruşunda, kaleci Karius yatarak topu ayakaları ile çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin önünde kalan topa bekletmeden vuruşunda, yan direkten dönen meşin yuvarlak bu kez kaleci Karius'ta kaldı.



42. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın pasında topu önüne alan Sosa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, Necip Uysal'ın kafasından seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

61. dakikada kazanılan faul atışında sağ taraftan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içerisine ortasında, Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşu sonrası top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



64. dakikada Trabzonspor skoru 3-0 yaptı. Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada, kale önünde Sörloth gelişine plase vuruşla topu filelere gönderdi. Pozisyonda ofsayt bayrağı kalkarken, VAR incelemesinin ardından hakem Ali Palabıyık golü geçerli saydı: 3-0.



74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un soldan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır'ın yumrukları ile ceza sahası dışına çıkardığı top Diaby'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.



79. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in ceza sahası içerisine ortasında, defansın uzaklaştıramadığı top penaltı noktasında Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 3-1.



84. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Avdijaj'ın kaleci Karius ile karşı karşıya vuruşunda, top üsten auta gitti.



86. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Diaby'nin plase vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



88. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın elle hızlı başlattığı oyunda kendi yarı sahasının ortasında topu alan Nwakaeme, yaklaşık 60 metre sürdükten sonra ceza sahası sol çaprazından plase bir vuruşuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.



90+8. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan faul atışında, Sturridge'in vuruşu sonrası top kaleci Karus'ta kaldı.

