UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor ile Basel 2-2 berabere kaldı.
Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Basel 20. dakikada Widmer'in golüyle öne geçti.
Bordo-mavililer, 26. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Trabzonspor, ikinci yarıda oyuna giren Jose Sosa'nın 79. dakikadaki golüyle skoru 2-1'e getirse de bordo-mavililerin sevinci kısa sürdü.
İsviçre ekibinin 81'inci dakikada Okafor'la bulduğu gol maçın skorunu belirledi.