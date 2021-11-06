Trabzonspor, Beşiktaş'ı son dakika golüyle yendi

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırladı.



Dolmabahçe'ye lider gelen Trabzonspor namağlup olarak gittiği Beşiktaş deplasmanında 90+6'da kazandı.



Karşılaşmada gol perdesi ilk yarının sonunda açıldı. Abdülkadir Ömür, 45+4. dakikada attığı golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



Geriye düşen Beşiktaş ikinci yarıda beraberliği buldu. Savunmadan seken top Cyle Larin'in önünde kalırken Kanadalı futbolcu topu filelere gönderdi ve skor 1-1'e geldi.



Maçta dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde Trabzonspor kontra atağa çıktı. Nwakaeme ile Cornelius'un paslaşmaları sonrası Cornelius topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.



İlk yarıda ve ikinci yarıda duraklama dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 kazanan Trabzonspor üç puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş haftayı puansız kapattı.



Karşılaşma 0-0 devam ederken Trabzonspor'da takımın yıldız isimlerinden Anastasios Bakasetas sakatlık geçirdi.



28. dakikada kendini yere bırakan Bakasetas'a sağlık görevlileri müdahale etti. Tedavisinin ardından dizine sarılı bir bandajla yeniden oyuna dönen Yunan futbolcu tekrar kendini yere bıraktı.



30. dakikada Bakasetas kenara gelirken vatandaşı Siopis oyuna dahil oldu.



Bu sezon ligde namağlup unvanını sürdüren Trabzonspor ligdeki son yenilgisini geçen sezon Alanyaspor'dan almıştı.



Bordo-mavili ekip bu beraberlikle yenilgisiz unvanını 24 maça çıkardı.



Trabzonspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçlarda uzun süredir yenilmiyor.



Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u en son Kasım 2016'da mağlup etti. 2016-17 sezonunda oynanan maçta Beşiktaş rakibini 2-1 mağlup etti.



Bu maçtan sonra Vodafone Park'ta oynanan 5 karşılaşmada 3 kez taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken 2 maçta Trabzonspor kazandı. Tarafların berabere kaldığı üç maçta da skor 2-2'ydi.