Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 17:45 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 18:06
Süper Lig Lideri Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında yarın (29 Ekim Cuma) sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından naklen ve şifreli olarak izlenebilecek.
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
11. haftada oynanacak Trabzonspor - Rizespor maçını Halil Umut Meler yönetecek.
İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.