Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 17:45 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 18:06

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Lideri , 11. haftanın açılış maçında yarın (29 Ekim Cuma) sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından naklen ve şifreli olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

11. haftada oynanacak Trabzonspor - Rizespor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

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