Trabzonspor evinde kazandı

Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u 4-1 yenerek üst üste ikinci kez kazandı.
Trabzonspor'un golleri 24. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 64 ve 66. dakikada Yusuf Yazıcı, 87. dakikada Onazi'den geldi. Konuk takımın tek golünü 36. dakikada Boutaib kaydetti.
Trabzonspor bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı.
SAHASINDA GALİBİYET ÖZLEMİ BİTTİ
Trabzonspor, kendi evinde galibiyet özlemine son verdi. En son 16 Aralık 2017'de ligin 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, 92 gün sonra Medical Park'ta galip geldi.
Bursaspor maçının ardından oynadığı 4 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle sahasında kötü gidişatına son verdi.
Ligin son 2 haftasını galibiyetle kapatarak 42 puanla 5. sıraya yükselen Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.
ONAZİ GALATASARAY MAÇINDA YOK
Trabzonspor'da bu sezon 4. sarı kartını gören Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, cezalı duruma düştü.
Bordo-mavili futbolcu, ligin 27. haftasında İstanbul'da Galatasaray ile yapılacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.
BURAK 20 GOLE ULAŞTI
Trabzonspor'un penaltıdan ilk golünü atan Burak Yılmaz, ligde gol sayısını 20'ye yükselterek gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Karşılaşmada 2 gol atan Yusuf Yazıcı da bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetti. Yusuf Yazıcı, attığı golün ardından asker selamı vererek golünü Mehmetçiğe armağan etti.