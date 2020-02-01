Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması (Canlı Anlatım)

Süper Lig'in 20. hafta maçında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor. Fenerbahçe'nin golünü 1. dakikada Kruse atarken, 16. dakikada Sörloth'un golüyle Trabzonspor beraberliği yakaladı.Novak'ın 33. dakikada attığı golle Trabzonspor 2-1 öne geçti.
01.02.2020 - 19:59| Son Güncelleme : 01.02.2020 - 20:36
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
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