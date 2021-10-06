Trabzonspor hakkında yayımlanan haberle ilgili hukuki işlem başlattı

Trabzonspor Kulübü'nün, bir haber sitesinde sponsorları Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Tic. A.Ş’yi hedef alan haberle ilgili yasal işlem başlattığı bildirildi.

ntv.com.tr 06.10.2021 - 16:07 | Son Güncelleme : 06.10.2021 - 16:27

Trabzonspor hakkında yayımlanan haberle ilgili hukuki işlem başlattı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İLİŞKİLİ HABERLER

İşte Trabzonspor'un yeni sponsoru

İşte Trabzonspor'un yeni sponsoru

Trabzonspor'da gollere 3 oyuncu damga vurdu

Trabzonspor'da gollere 3 oyuncu damga vurdu

Trabzonspor, kulüp sponsorlarından olan Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Tic. A.Ş'yi hedef alan haber sitesinin sosyal medya kullanıcıları hakkında hukuki işlem başlattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bugün bir internet sitesinde yer alan, kulübümüz ve kulübümüzün sponsorlarından Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Tic. A.Ş'yi hedef alan gerek gazetecilik gerekse ahlaki hiçbir değeri barındırmayan haberle ilgili olarak haberin yayınlandığı site ve içerikte yer alan sosyal medya kullanıcıları hakkında hukuki işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...