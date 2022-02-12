Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman? İşte mücadelenin ayrıntıları...

Haberler - ntv.com.tr - Ntvspor 12.02.2022 - 15:36

Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, ligde ikinci sırada yer alan İttifak Holding 'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda 13 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'ta yayımlanacak.

42. RANDEVU

Toto Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak olan ile Konyaspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Trabzonspor'un galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavili takımda, cezalı Bruno Peres ile sakatlığı devam eden Fode Koita, forma giyemeyecek. Slovak oyuncu Marek Hamsik'in durumu ise maç günü belli olacak.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletleri kısa sürede tükendi. 41 bin kişi kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak.

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