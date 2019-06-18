Son dakika transferi! Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Trabzonspor, Marsilya'nın 20 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi (Transfer haberleri)
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SON DAKİKA TRANSFERİ: Trabzonspor, Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Son dakika transferi! Trabzonspor, Fransa'nın Marsilya Kulübünde forma giyen Yusuf Sarı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.