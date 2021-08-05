Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda, Norveç'in Molde takımıyla temsilcimiz Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma, A Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

AVRUPA KUPALARINDA 136. MAÇ HEYECANI

Bordo-mavililer, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak.



Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.



