Trabzonspor - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde'yi geçen Trabzonspor, Play-Off turunda perşembe günü (bugün) İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Roma - Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.



Roma - Trabzonspor maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.



Trabzonspor'un Roma maçı muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

HAKEM BELLİ OLDU



Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde 19 Ağustos'ta Roma'yı ağırlayacağı play-off ilk ayağının hakemi belli oldu. UEFA bu önemli randevuya Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug'u atadı. Yardımcıları Manuel Vidali, Robert Vukan olacak. 4. hakem Nejt Kajtazovic.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Serkan, Berat Özdemir, Edgar Ie, Vitor Hugo, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Djaniny, Nwakaeme, Gervinho.



Roma: Rui Patricio, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Matias Vina; Bryan Cristante, Jordan Veretout, Nicolo Zaniolo, Henrikh Mkhitaryan, Stephan El Shaarawy, Eldor Shomurodov

ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTI



Roma, sezon öncesi hazırlık maçlarında Montecatini'yi 10-0, Ternana'yı 2-0, Triestina'yı 1-0, Debrecen'i 5-2, Belenenses'i 3-1 yenerken, Porto ile 1-1, Sevilla'yla golsüz berabere kaldı. Boşnak golcüsü Edin Dzeko'yu ezeli rakibi İnter'e göndermeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar transfer dönemini de hareketli geçirdi. Farelli, Mirante ve Jesus'u serbest bırakan İtalyan devi, Antonucci, Kluivert, D'Orazio, Peres, Lopez ve Cengiz Ünder'le de yollarını ayırdı. Roma, Shomurodov, Vina, Patricio, İbanez ve Reynolds'a da toplam 57.7 milyon Euro ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.