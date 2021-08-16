Trabzonspor - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde'yi geçen Trabzonspor, Play-Off turunda perşembe günü İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geliyor.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor-Roma maçının biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.

Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı ve tribünde yerini almak isteyen taraftarlara çift doz aşı olma zorunluluğu getirildiği vurgulandı.



İki doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden en az 14 gün geçmesi gerektiği de aktarıldı.



Ayrıca, yurt dışında yaşayan taraftarların da aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını pasaportlarına işletmeleri gerektiği kaydedildi.





Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:



VIP Platinum: 1000 lira.



VIP Gold: 800 lira.



VIP Silver: 600 lira



Batı tribün: 500 lira.



Doğu tribün: 350 lira.



Fırtına tribün: 200 lira.



Kale arkaları: 150 lira.



Misafir takım: 150 lira.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Roma - Trabzonspor maçı A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.



Roma - Trabzonspor maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.



Trabzonspor'un Roma maçı muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

HAKEM BELLİ OLDU



Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde 19 Ağustos'ta Roma'yı ağırlayacağı play-off ilk ayağının hakemi belli oldu. UEFA bu önemli randevuya Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug'u atadı. Yardımcıları Manuel Vidali, Robert Vukan olacak. 4. hakem Nejt Kajtazovic.

ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTI



Roma, sezon öncesi hazırlık maçlarında Montecatini'yi 10-0, Ternana'yı 2-0, Triestina'yı 1-0, Debrecen'i 5-2, Belenenses'i 3-1 yenerken, Porto ile 1-1, Sevilla'yla golsüz berabere kaldı. Boşnak golcüsü Edin Dzeko'yu ezeli rakibi İnter'e göndermeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar transfer dönemini de hareketli geçirdi. Farelli, Mirante ve Jesus'u serbest bırakan İtalyan devi, Antonucci, Kluivert, D'Orazio, Peres, Lopez ve Cengiz Ünder'le de yollarını ayırdı. Roma, Shomurodov, Vina, Patricio, İbanez ve Reynolds'a da toplam 57.7 milyon Euro ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.