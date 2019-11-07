Trabzonspor, Rusya'dan eli boş dönüyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rus ekibi Krasnodar'a 3-1 yenildi.



Krasnodar Stadı'ndan oynanan mücadelenin 27 dakikasından Serkan Asan'In kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.



Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes 34. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.



Ivan Ignatyev 90. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin uzatma anlarında gelen golü maçın skorunı belirledi.



C Grubu'nda oynanan diğer maçta Basel evinde Getafe'yi 2-1 mağlup etti.



Bu sonuçların ardından C Grubu'nda Basel 10 puanla liderliğini sürdürdü. 6 puanlı iki takımdan Getafe ikinci, Krasnodar üçüncü sırada yer alırken, 1 puanlı temsilcimiz son sırada kaldı.