Trabzonspor, Rusya'dan eli boş dönüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Rusya temsilcisi Krasnodar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

20191107_2_39202896_49241490.jpg

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rus ekibi Krasnodar'a 3-1 yenildi.

Krasnodar Stadı'ndan oynanan mücadelenin 27 dakikasından Serkan Asan'In kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes 34. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Ivan Ignatyev 90. dakikada skoru 3-0'a getirdi. 

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin uzatma anlarında gelen golü maçın skorunı belirledi. 

C Grubu'nda oynanan diğer maçta Basel evinde Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından C Grubu'nda Basel 10 puanla liderliğini sürdürdü. 6 puanlı iki takımdan Getafe ikinci, Krasnodar üçüncü sırada yer alırken, 1 puanlı temsilcimiz son sırada kaldı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...