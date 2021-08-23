Trabzonspor Stefano Denswil'i transfer etti (Stefano Denswil kimdir?)

Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’da forma giyen ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililer oyuncunun kulübü ile de anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi beklendiği bildirildi.



Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil’in Trabzon’da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.

STEFANO DENSWIL KİMDİR?



Stefano Denswil, 7 Mayıs 1993 tarihinde Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya geldi.

28 yaşında olan Stefano Denswil, aslen Surinam asıllıdır.

Futbola Hellas Sport'ta başladıktan sonra Ajax alt yapısına transfer oldu ve burada profesyonel imzasını attı.

Amsterdam ekibinin tüm alt yaş takımlarında forma giydi. 2015 sezonunda Club Brugge'a transfer oldu.



Bonservisine 1.2 milyon euro ödenen Denswil, gösterdiği performansla kendisini İtalya'da buldu.

Bologna 6 milyon euro ödeyerek transferini tamamladı. Ardından yine Brugge ekibine kiralandı.

Kariyerinde toplam 330 maça çıktı. 18 gol atıp, 9 da asist yaptı.

Milli takım formasını 7 kez terletti. 2 Hollanda ligi, 3 Belçika ligi, 1 Belçika Kupası, 2 Belçika Süper Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası zaferi bulunmaktadır.