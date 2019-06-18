Son dakika transferi! Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Son olarak Eskişehirspor ile sözleşmesi biten 20 yaşındaki kanat oyuncusu Fırat Can Üzüm'ü renklerine bağlayan bordo-mavili ekip, genç bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.



Son yıllarda kadrosunda genç oyunculara önem veren Trabzonspor, bonservisi Marsilya'da bulunan 20 yaşındaki Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.



YUSUF SARI, TRABZONSPOR'DAN NE KADAR KAZANACAK?



Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapıldığını belirtti. Buna göre Yusuf Sarı, bordo-mavili kulüpteki ilk sezonunda 1,3 milyon TL garanti para kazanacak. Sarı'nın yıllık ücreti ikinci sezonda 1,43 milyon TL, üçüncü sezon ise 1,573 milyon TL olacak.



Öte yandan Trabzonspor, bu transfer için CCB Menajerlik ve Danışmanlık'a 390 bin TL + KDV ödeneceğini ve bu menajerlik ücretinin üç yıllık olduğunu bildirdi.



YUSUF SARI KİMDİR?



20 Kasım 1998'de, Fransa'nın Martigues kentinde dünyaya gelen Yusuf Sarı, gençlik yıllarını Marsilya'da geçirdi. 2017 yılında Fransız ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan Sarı, sağ ve sol kanatta görev yapıyor.

20 yaşındaki genç oyuncu, geride kalan sezonun ilk yarısında Ligue 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyerken 9 maçta süre alabildi. Ocak ayında kulübüne geri dönen Yusuf Sarı, sezonun geri kalanını Marsilya II'de geçirdi.

Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Yusuf Sarı, milli formayla şu ana kadar 8 maça çıktı.