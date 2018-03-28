Trabzonspor'da 9 eksikle Galatasaray hazırlıkları

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana milli oyuncular Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Novak, Hubocan ve Onazi ile sakatlıkları devam eden Esteban Alvarado, Fabian Castillo ve Durica katılmadı. Matus Bero koşu yaparken Abdülkadir Ömür ise takımla çalışmalara başladı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar.

Bu arada antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Başkanlığına seçilen Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini pasta keserek tebrik etti.