Trabzonspor’da Güneş basının karşısına çıkıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 10 Eylül Salı günü basının karşısına çıkacak. Güneş’in Trabzon’un sembol mekanlarından olan Ganita sahil alanında düzenlenmesi planlanan imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Trabzonspor’da Güneş basının karşısına çıkıyor

Teknik Direktörü , göreve başlamasının ardından 10 Eylül Salı günü Trabzon basınının karşısına çıkacak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın katılımının da beklendiği basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.

Trabzon’un son dönemde en çok ilgi gören turistik ve sembol mekanlarından olan Ganita’da düzenlenmesi planlanan imza ve basın toplantı programında hava durumuna göre değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.

Trabzonspor, 3 Eylül tarihinde teknik direktör Şenol Güneş ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurup, bordo-mavililerde Şenol Güneş dönemi resmen başlamıştı.

Öte yandan bugünü izinli olarak geçiren bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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