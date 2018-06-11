Başakşehir ile Trabzon arasında bir takas yaşanabilir.

Kerim'e karşılık bordo-mavili takım, Başakşehir'in talip olduğu Sosa'yı vermeyi ve üzerine bir miktar bonservis bedeli almayı planlıyor. Orta sahanın sağ ve solunda oynayabilen Kerim'in maliyetinin de uygun olması Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.



Başakşehir'de yedek bekleyen Kerim'in de Trabzonspor'a sıcak baktığı ve görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği öğrenildi.



OKAY'A TEKLİF VAR, ANLAŞMA YOK



Bu arada İspanya'dan Celta Vigo ve Sevilla ile İtalya'dan Udinese'nin radarındaki Okay Yokuşlu için menajeri Batur Altıparmak, "Teklifler var ancak şu ana kadar hiçbir kulüple anlaşmadık. Anlaşma olursa bunu Trabzonspor duyurur" dedi.



Öte yandan İstanbulsporlu orta saha oyuncusu Onur Ergün ile de ön sözleşme imzalandı.