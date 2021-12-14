Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlığı: İlk yarıyı kapattı

Trabzonspor'dan Nwakaeme'denin sakatlığı ile ilgili açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin tedavisine başlanıldı.

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 17:10 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 18:22

Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlığı: İlk yarıyı kapattı

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Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme sezonun ilk yarısını kapattı. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Nwakaeme'nin kasığında ikinci derece yırtık tespit edildi. Nwakaeme, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 

Trabzonspor'da, Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin tedavisine başlandığı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Anthony Nwakaeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Bordo-mavili futbolcunun tedavisinin bir aylık süreyi bulabileceği öğrenildi.

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