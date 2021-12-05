Trabzonspor'dan ilk transfer

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Doğan, Kouassi'yi Trabzon'a davet ettiklerini belirterek, "Bu hafta inşallah Trabzon'a getireceğiz. Milli takımının oyuncusu, hayırlı olsun" diye konuştu.



Kanat bölgesinde forma giyen 27 yaşındaki Kouassi, 2015 yılından beri Çin'de forma giyiyordu. Fildişi Sahili Milli Takımı’nın formasını 6 kez giyen Kouassi 1 gol atma başarısı gösterdi. Kouassi, kariyeri boyunca oynadığı 226 resmi maçta 77 gol atıp 43 asist yaptı.