Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un borcu son 19 yılda ilk kez azaldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, bordo-mavililerin ekonomik durumuna ilişkin bilgiler verdi. Uzun bir aradan sonra ilk defa UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ettiklerini hatırlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:



“Bu mücadeleyi sadece sahada değil; masada da veriyoruz. UEFA FFP Komitesi’ne 2018 yılından beri uyguladığımız idari ve sportif programı; yani borcu nasıl aşağı çektiğimizi, yıllık futbolcu giderimizi 38 milyon Euro’dan 16 milyon düzeyine indirdiğimizi ve altyapımızı nasıl hareketlendirdiğimizi detaylı olarak anlattık. Her ne kadar 55 Milyon Euro gibi bir zararla karşılarına çıkmış olsak da yüzde 50 gelirlerimize el koyulması şartıyla - idari, ekonomik ve sportif programımızı devam ettirmemiz halinde- Avrupa kupalarına katılmamızda bir sorun olmayacağını belirttiler. Biz bunun üzerine, bir ilki gerçekleştirerek Bankalar Birliği’yle yapılandırmayı imzaladık. Haziran 2019 itibarıyla yolumuz açıldı. Şimdilerde ise yine önemli bir gündemimiz var. UEFA’nın dayattığı yüzde 50’lik kesintiyi nasıl düşürebiliriz sorusuna odaklanmış durumdayız. Çünkü gelirlerimiz üzerindeki bu büyük kesinti, bizim pek çok anlamda elimizi kolumuzu bağlıyor. CAS’a bu konuda dava açtık. Burada, söz konusu kesintinin tamamının kalkması söz konusu olmasa da yüzde 25’e düşürülmesi ile yine kulübümüze bir miktar gelir sağlayabiliriz.”



“BORCUMUZ 840 MİLYON TL’YE GERİLEYECEK”



Kendilerini yakinen ilgilendiren bir diğer hususun yeni lisans talimatı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:



“TFF’nin 31 Haziran tarihine kadar imzalanıp UEFA’ya bildirmesini taahhüt ettiği bu talimata; söz konusu mali kriterlere uyulmaması halinde, transfer yasağından puan silmeye ve hatta küme düşmeye kadar giden yaptırımlar söz konusu. TFF’nin, kulüplerimize bu konuda tanıdığı süre 2020’nin başında bitiyor. Bu tarih itibarıyla Lisans Talimatı uygulamaya konacak. Bu kriterlere uymayan kulüplere herhangi bir iltimas gösterilmesi halinde bilinsin ki biz tüm gücümüzle karşı duracağız. A’dan Z’ye her anlamda ‘ayağını yorganına göre uzatmak’ ve taahhütleri yerine getirebilmek için ciddi zorluklarla boğuşan bir kulüp olarak Trabzonspor’un bunları yapmayan ve o limitlerin çok çok üzerinde harcamalar yapan kulüplerle aynı platformda mücadele etmesine; böyle haksız bir rekabetin ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz. Bugün kümülatif borcumuz 925 milyon TL, ancak bundan 85 milyon TL’lik İstanbul’da TMSF’den satın aldığımız benzin istasyonunu satışı olacak. Yakın bir zamanda bunu da gerçekleştireceğiz. O yüzden borcumuz 840 milyon TL’ye gerilemiş olacak. Zor bir görevde bayrağı devralıp kulübün son 19 yılında ilk kez ‘borcu azaltan’ bir yapıya kavuşmasını yönetim kurulum ve profesyonel çalışanlarım ile uzun ve meşakkatli çalışmalar sonunda elde ettik. Emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum.”