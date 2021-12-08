Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi kimdir?

Trabzonspor'un yeni kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi 25 Eylül 1994'te Fildişi Sahili'nde doğdu. 1.80 boyundaki Fildişili oyuncu kariyerine ülkesinin takımlardan Moossou'da başladı.

2012/2013 sezonunda bedelsiz olarak Hırvatistan Ligi takımlarından Hajduk Split'e transfer oldu. 2014/2015 sezonuna kadar Hajduk Split forması giyen Kouassi daha sonra Çin Ligi takımlardan Shanghai SIPG'e transfer oldu. Shanghai'de 1sezon oynadıktan sonra yine Çin Ligi takımlardan Wuhan FC'ye transfer oldu.

Kariyerinin büyük çoğunluğunu Çin Ligi'nde geçiren Jean Evrard Kouassi, Hırvatistan'da Hajduk Split formasıyla çıktığı 73 maçta 17 gol attı ve 12 asist yaptı.

Ardından transfer olduğu Shanghai SIPG formasıyla çıktığı 48 maçta 12 gol attı 6 asist yaptı.

Kariyerinde çıkış yaptığı takım olan Wuhan FC'de ise 105 maça çıkan Kouassi takımına 48 gol ve 23 asistlik katkıda bulundu.

Asıl mevkisi sol kanat olan Fildişili oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve forvet pozisyonunda da görev alıyor. İki ayağını da etkili kullanabiliyor.

Milli takımda U17 ve U20 takımlarında oynayan Kouassi 30 Mart 2021'de ilk A milli takım maçına çıktı. Milli takım ile 6 maça çıkan oyuncu 1 gol katkıda bulundu.

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