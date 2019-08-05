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Beşiktaş'tan bir transfer haberi geldi.
Siyah-beyazlılar son olarak Villarreal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.
3 yıllık anlaşmaya varılan İspanyol savunmacının yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor
5 yıldır Villarreal'de oynayan 30 yaşındaki oyuncu 1.84 boyunda. Ruiz daha önce Valencia, Napoli ve Espanyol'de oynamıştı.
Sol ayaklı stoper Victor Ruiz Torre, geçtiğimiz sezon Villarreal forması ile 33 maçta görev yaptı (22 La Liga + 10 UEFA Avrupa Ligi + 1 Kral Kupası) bu maçlarda 11 sarı kart gördü...
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