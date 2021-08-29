Transfer İddiaları: Fenerbahçe,  Fabricio Bustos'u transfer etmek istiyor (Fabricio Bustos kimdir?)

Spor basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, Independiente forması giyen kanat oyuncusu Fabricio Bustos’u transfer etmek istiyor.

Vole'nin haberine göre, 25 yaşındaki sağ bekin menajeriyle transfer görüşmesi gerçekleştirilecek.

Arjantinli Fabricio Bustos ile Palmeiras ve Valencia'nın da ilgilendiği söyleniyor.

Bustos'un, Independiente ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğu biliniyor.

Fabricio Bustos, ocak ayından bu yana çıktığı 29 resmi maçta 1 gol 1 asist üretti.

FABRİCİO BUSTOS KİMDİR?

Fabricio Bustos, 28 Nisan 1996 doğumlu, Club Atlético Independiente'de oynayan Arjantinli millî futbolcudur.

Sağ bek pozisyonunda oynayan Bustos, zaman zaman sağ orta saha oyuncusu olarak da görev yapmaktadır.

KARİYERİ



Bustos, 27 Ağustos 2017'de Arjantin ev sahipliğinde Uruguay ve Venezuela ile oynanan 2018 Dünya Kupası ön eleme maçları için teknik direktör Jorge Sampaoli tarafından Arjantin millî takımına çağrıldı.

İlk maçına 23 Mart 2018'de, Arjantin'in 2-0 galip geldiği İtalya'ya karşı bir hazırlık maçı ile çıktı.