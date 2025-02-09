Tribünden düşen genç taraftar yaşam mücadelesi veriyor

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor Amed Sportif Faaliyetler maçının 65. dakikasında talihsiz bir olay yaşandı. Tribünlerde maçı izleyen 17 yaşında olan Efe Kartal Öztay, Kuzey Kale Arkası Tribünü alt bölümden Maraton tribününe geçmek isterken dengesini kaybedip yaklaşık 13 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efe Kartal yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kafasından aldığı darbe nedeniyle bilinci kapalı olan ve entübe edilen genç futbolcunun hayati tehlikesi bulunuyor.



KOCAELİSPOR'UN MAÇLARINI KAÇIRMADI



2019 yılında Sarımeşespor'da futbola başlayıp ardından Nusretiyespor alt yapısında forma giymeye başlayan genç orta saha oyuncusunun Kocaelispor'un maçlarını kaçırmadığı öğrenildi. Talihsiz olayın duyulmasının ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, kulüp yöneticileri, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Nusretiyespor Kulübü yöneticileri, sporcunun antrenörleri de hastaneye akın etti. Genç sporcuyla ilgili Kocaelispor kulübü de paylaşımda bulundu, "Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var, ayağa kalk" ifadelerin yer verdi.