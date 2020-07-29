Tüm liglerde bu yıl küme düşme kaldırıldı, yabancı kuralı ertelendi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva'daki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu ''Dünya olarak çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Önemli birtakım kararları federasyonumuz almış oldu'' dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise tüm liglerde 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve bir yıl ertelenen yeni yabancı kuralının 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.

Özdemir 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını belirtti.



Özdemir şöyle konuştu:

''İlk günden itibaren özveriyle çalışıp maçların oynanmasında büyük emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ligden düşmenin kaldırılmasıa yönelik ortak talebi değerlendirdik. Oy birliği ile alınan karar göre Süper Lig TFF 1. Lig 2. Lig 3. Liglerde de düşme olmayacaktır.''