Türk atçılığının derbisi: 95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 95. Gazi Koşusu'nda kazanan Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas oldu. Çelik, bu zaferiyle birlikte Gazi Koşusu'nda üst üste 7. kez şampiyon gelmiş oldu.

ntv.com.tr 26.06.2021 - 17:20

Türk atçılığının derbisi: 95. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas kazandı

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94. Gazi Koşusu'nu Call to Victory kazandı

94. Gazi Koşusu'nu Call to Victory kazandı

Bu yıl 95. kez yapılan Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Burgas kazandı. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 17.15'te Veliefendi Hipodromu’nda yapıldı.

İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulan koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, kupayı sahiplerine kazandırmak için piste çıktı.

Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2.100.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 840.000 TL, üçüncüye 420.000 TL, dördüncüye 210.000 TL, beşinciye de 105.000 TL yarış ikramiyesi dağıtıldı.

Koşuyu kazanan tayın sahibi Sanem Kahraman'a birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.134.100 TL’lik bir ikramiye verilecek.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3.737.850 TL’ye ulaşacak.

95. Gazi Koşusu’na, 22'si asıl ve 2’si yedek olmak üzere toplamda 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 22’si erkek, 2’si de dişi taylardan oluştu.

95. GAZİ KOŞUSU'NA KATILAN ATLAR

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi günü koşulan 95. Gazi Koşusu'na katılan safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

Numarası                      Safkan Sahibi                    Jokey
  • 1 Anadolu Aslanı         G. Emre İçer                        Mehmet Kaya
  • 2 Brave Gladiator         Hakan Saner                       Hüseyin Şimşek
  • 3 Burgas                        Sanem Kahraman              Ahmet Çelik
  • 4 Fiero Mio                   Muammer Kitapçı               Sadettin Boyraz
  • 5 Giant Dream             Esra Atman                          Mustafa Çiçek
  • 6 Gülüm Osman          Haci İpek                              Hışman Çizik
  • 7 Just Unique              Ayşegül Kurtel                     Ayhan Kurşun
  • 8 Kafkas Beyi              Burhan Şen                          Nurettin Şen
  • 9 King Jackson           Serkan Aydın                       Mertcan Çelik
  • 10 Malkoçhan             Mehmet Cahit Malkoç       Akın Sözen
  • 11 Mamba Forever     Lale Melek Atman              Halis Karataş
  • 12 Megaloman            Adnan Türkoğlu                  Kadir Tokaçoğlu
  • 13 Overlord                  Duygu Fatura                       Tolga Yıldız
  • 14 Real Runner            Melis Kurtel Emin               Gökhan Kocakaya
  • 15 Red Luck                   Alp Şemsettin Evcimen   Müslüm Çelik
  • 16 Runner of Darkness            Murat Bayar           Vahdettin Kaplan
  • 17 Skyline                                  Taylan Arslan          Barış Kurdu
  • 18 Strong Legs                          Sema Ulaş              Nevzat Avci
  • 19 Turgutlu Efesi                      Hakan Özcan          Onur Öztürk
  • 20 Villager Song                       Deniz Kurtel            Gökhan Gökçe
  • 21 İllüzyon                                Ahmet Kurt              Özcan Yıldırım
  • 22 Break the Chain                 Günsen Soyupak     Adem Aslan

GEÇTİĞİMİZ YILIN BİRİNCİSİ: CALL TO VİCTORY

94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.

Geçtiğimiz yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katılmış, ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at elde etmişti.

AHMET ÇELİK'İN ÜST ÜSTE 7. ZAFERİ

Başarılı jokey Ahmet Çelik, bu yıl da Burgas ile 95. Gazi Koşusu'nda şampiyon gelerek üst üste 7. zaferini elde etti.

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