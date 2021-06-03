Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç Sonucu)

A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi oynadığı son hazırlık maçında Almanya'da Moldova'yı Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ntvspor 03.06.2021 - 21:51

Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç Sonucu)

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ve Gine ile karşılaşan A Milli Takım son provasını Moldova karşısında yaptı.

A Milli Takım, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi Almanya'da oynadığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti.

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77'de Cengiz Ünder kaydetti.

Milliler daha önce Antalya'da oynadığı iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı mağlup ederken Gine ile berabere kalmıştı.

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya ile karşılaşacak.

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