Türkiye: 2 - Moldova: 0 (Maç Sonucu)

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ve Gine ile karşılaşan A Milli Takım son provasını Moldova karşısında yaptı.



A Milli Takım, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi Almanya'da oynadığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti.



A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77'de Cengiz Ünder kaydetti.



Milliler daha önce Antalya'da oynadığı iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı mağlup ederken Gine ile berabere kalmıştı.



A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya ile karşılaşacak.