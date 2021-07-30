Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (2020 Tokyo Olimpiyatları)

30.07.2021 - 13:52
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki 3’üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.
Gruptaki 3. maçının ardından milli takım, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4’üncü sırada yer aldı.
Türkiye, sonraki karşılaşmasını Arjantin ile yapacak.
TÜRKİYE-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Arjantin maçı, 31 Temmuz Cumartesi günü (yarın) Türkiye saati ile 08.20'de oynanacak.
TÜRKİYE-ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Arjantin maçı, TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Voleybolda A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti: 3-2
Sırbistan-Kenya: 3-0
Japonya-Brezilya: 0-3
B Grubu:
İtalya-Arjantin: 3-0
Çin-Rusya Olimpiyat Komitesi: 2-3
ABD-Türkiye: 3-2