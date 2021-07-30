Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (2020 Tokyo Olimpiyatları)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki dördüncü karşılaşmasında Arjantin ile mücadale edecek. A Milli Voleybol Takımı, bu maçı alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30.07.2021 - 13:52

Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (2020 Tokyo Olimpiyatları)

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Voleybol Kadın Milli Takımı kaptanı Eda Erdem kimdir?

Voleybol Kadın Milli Takımı kaptanı Eda Erdem kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki 3’üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Gruptaki 3. maçının ardından milli takım, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4’üncü sırada yer aldı.

Türkiye, sonraki karşılaşmasını Arjantin ile yapacak.

TÜRKİYE-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Arjantin maçı, 31 Temmuz Cumartesi günü (yarın) Türkiye saati ile 08.20'de oynanacak.

TÜRKİYE-ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Arjantin maçı, TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Voleybolda A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti: 3-2

Sırbistan-Kenya: 3-0

Japonya-Brezilya: 0-3

B Grubu:

İtalya-Arjantin: 3-0

Çin-Rusya Olimpiyat Komitesi: 2-3

ABD-Türkiye: 3-2


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