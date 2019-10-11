Bugün Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te İzlanda-Fransa ve Andorra-Moldova maçları oynanacak.

Belçika ise EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasında San Marino'yu 9-0 yenerek durumunu garantiledi.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Arnavutluk maçı bu akşam Kadıköy'de Fenerbahçe'nin stadı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 21.45'te oynanacak. Maç TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.



DORUKHAN TOKÖZ'DEN KÖTÜ HABER



Dorukhan Toköz aday kadroya çağırılmış olsa da sakatlığı nedeniyle maça katılamayacak.



Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçiren Dorukhan Toköz ameliyat edildi.

EURO 2020 PUAN DURUMU



Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk ise 9 puana sahip.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Ozan, Mahmut(İrfan), Emre, Hakan, Cenk, Burak



Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Dermaku, Lenjani, Gjasula, Bare, İsmajli, Memushaj, Cikalleshi, Manaj

"ARNAVUTLUK MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları

öncesinde basın toplantısı düzenledi ve basın mensuplarının sorularını

yanıtladı.

Güneş, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için her maçın çok önemli olduğunu ve ilk hedeflerinin Arnavutluk karşılaşmasını kazanmak olduğunu söyledi.



"Grupta 4 müsabakamız kaldı. Maç sayısının azaldığı dönemde maçların önemi daha da fazla oluyor. Grubun favori takımlarından Fransa ile orada oynayacağız. Onu tamamen ikinci plana atıp öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. Hatta dört maçın en önemlisi olarak Arnavutluk karşılaşmasını görüyoruz. Kazandığımızda belki Fransa

ile grup birinciliği maçı oynayacağız. Allah korusun aksi bir durumda durumumuzu tekrar gözden geçirebiliriz. Olumsuz bir şey düşünmüyoruz. Allah korusun bunu hiç düşünmüyoruz. Kasım ayında iki maçımız var, biri İzlanda diğeri Andorra. Sahamızdaki Arnavutluk ve İzlanda maçlarını kazandığımızda kesin gideceğimizi düşünüyoruz. Fransa maçı olumsuz olsa bile. Neyi düşünürsek düşünelim bu maç çok önemli. Ayrı bir final havası olacaktır. Biz Arnavutluk'u yendiğimizde Fransa ile final maçı oynayacağımızı söylemiştik. Yoldayız, Mercedes'le mi uçakla mı gideceğiz, göreceğiz. Hızlı mı, yavaş mı bakacağız. Birinci gitmek avantaj çünkü birinci olursanız seri başı olma şansınız olacak."