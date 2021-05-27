Türkiye - Azerbaycan maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya’da Bahçeşehir Okulları Stadında oynanacak olan karşılaşmada Türkiye ve Azerbaycan 8.kez mücadele edecek.



Türkiye - Azerbaycan mücadelesi 27 Mayıs Perşembe günü (bugün) 20.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. Daha öne 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan karşılaşma ise rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle iptal edildi. Bu nedenle A Milli Takım 31 Mayıs günü Gine ile hazırlık maçı yapacak.

EURO 2020 VE TÜRKİYE



Türkiye Euro 2020’de ise 11 Haziran günü İtalya, 16 Haziran günü Galler ve 20 Haziran’da İsviçre ile mücadele edecek.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)



Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)



Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)



Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).