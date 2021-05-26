Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya’da Bahçeşehir Okulları Stadında oynanacak olan karşılaşmada Türkiye ve Azerbaycan 8.kez mücadele edecek.



Türkiye - Azerbaycan mücadelesi 27 Mayıs Perşembe günü 20.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. Daha öne 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan karşılaşma ise rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle iptal edildi. Bu nedenle A Milli Takım 31 Mayıs günü Gine ile hazırlık maçı yapacak.

EURO 2020 VE TÜRKİYE



Türkiye Euro 2020’de ise 11 Haziran günü İtalya, 16 Haziran günü Galler ve 20 Haziran’da İsviçre ile mücadele edecek.