Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarına devam A Milli Takım Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Peki Azerbaycan - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

26.05.2021 - 17:05

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya’da Bahçeşehir Okulları Stadında oynanacak olan karşılaşmada Türkiye ve Azerbaycan 8.kez mücadele edecek.

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Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı milli takım kampı için Antalya'da

Türkiye - Azerbaycan mücadelesi 27 Mayıs Perşembe günü 20.00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. Daha öne 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan karşılaşma ise rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle iptal edildi. Bu nedenle A Milli Takım 31 Mayıs günü Gine ile hazırlık maçı yapacak.

EURO 2020 VE TÜRKİYE

Türkiye Euro 2020’de ise 11 Haziran günü İtalya, 16 Haziran günü Galler ve 20 Haziran’da İsviçre ile mücadele edecek.

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