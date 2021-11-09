Türkiye – Cebelitarık FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşması saat kaçta, nerede, ne zaman oynanacak? (Nasıl tur atlarız ve muhtemel 11'ler)

FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye, Cebelitarık ile karşılaşacak. Gruplardan çıkmak için oldukça kritik olan bu karşılaşma mutlak galibiyet hedefleniyor. Türkiye – Cebelitarık Türkiye – Cebelitarık FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşması nerede, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte mücadelenin ayrıntıları…

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 12:08

Türkiye – Cebelitarık FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşması saat kaçta, nerede, ne zaman oynanacak? (Nasıl tur atlarız ve muhtemel 11'ler)

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UEFA ülke puanı sıralaması (Türkiye kaçıncı sırada? )

Türkiye evinde Cebelitarık’I konuk ediyor. Gruplarda çıkmak için galibiyetin şart olduğu maçta millilerimiz gol ve goller bulmak zorunda.

Şu anda gruplarda üçüncü sırada bulunan millilerimiz 15 puan ile ikinci sıradaki Norveç’in 2 puan gerisinde

Grupta +9 averaja sahip Norveç kalan maçlarını Letonya ile deplasmanda ve Hollanda ile iç sahada oynayacak.

Türkiyenin gruplardan çıkabilmesi için Norveç’in kalan 2 maçta puan kaybetmek zorunda

Bu durum gruplardan çıkmak için yeterli gelmeksizin; puanları eşitlense dahi +9 averaja sahip Norveç’in gerisinde + 4 averajla kalan Millilerimiz Cebelitarık ve Karadağ maçlarında çok sayıda gol bulmak zorunda.

Cebelitarık ise oynanan 8 karşılaşmada 8 mağlubiyet alarak grupta puan toplayamadı ve son sırada bulunuyor.

Şu ana grupta yalnızca 6 gol atan Cebelitarık toplamda 34 gol yedi.


FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU TÜRKİYE - CEBELITARIK KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye – Cebelitarık FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu mücadelesi 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka TRT1’den naklen yayınlanacak.

KISACA CEBELİTARIK

En pahalı oyuncu: Scott Wiseman (Sağ bek) 200 bin euro

Ülke nüfusu: 33.000

Piyasa değeri: 500 bin euro

2022 UEFA sıralaması: 51

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, İrfan Can, Hakan, Kerem, Cengiz, Burak

CEBELİTARIK: Banda, Bosio, Roy Chipolina, Olivero, Wiseman, Joseph Chipolina, Annesley, Torrilla, Walker, Valarino, Styche

 "LİGİN 2. YARISINDA ŞAMPİYONLUK YARIŞI YENİDEN BAŞLAR"

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