Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada Milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı.



Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında Milli Takım'ın en skorer oyuncusu oldu.



Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.

Mücadelenin saati ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmazken, çeyrek final karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.