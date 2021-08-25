Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? (2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finaller)

D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti. Peki Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ntv.com.tr 25.08.2021 - 10:50

Türkiye - Çekya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? (2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finaller)

İlişkili Haberler

Milli Voleybolcu Meryem Boz kimdir?

Milli Voleybolcu Meryem Boz kimdir?

Milli voleybolcu Zehra Güneş Güney Koreliler'in de dikkatini çekti: Türkçe öğrenmeye başlıyorum

Milli voleybolcu Zehra Güneş Güney Koreliler'in de dikkatini çekti: Türkçe öğrenmeye başlıyorum

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada Milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında Milli Takım'ın en skorer oyuncusu oldu.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.

Mücadelenin saati ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmazken, çeyrek final karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...