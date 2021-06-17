Türkiye EURO 2020’de gruptan nasıl çıkar?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Milli Takım düşünülen aksine kötü bir başlangıç yaptı ve EURO 2020’de 2 maçta 2 mağlubiyet alarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

Türkiye’nin A grubunda 2. olma ihtimali ortadan kalkarken, merak edilen konulardan biri de Milli Takımın en iyi 4 grup üçüncüsünün bir üst tura çıkacağı turnuvada bu takımlar içerisinde yer alıp almayacağı oldu.





Türkiye’nin yer aldığı EURO 2020 A Grubu puan durumu



1- İtalya / 6 puan



2- Galler / 4 puan



3- İsviçre / 1 puan



4- Türkiye / 0 puan



Türkiye’nin gruptan çıkabilmek için tek şansı en iyi 4 grup üçüncüsünün üst tura çıkacağı takımlar arasında yer almak.

Peki gruplarda en iyi üçüncülük için nelere bakılacak?



- En çok puan toplayana



- Gol averajına



- Atılan gol sayısına



- Fair-Play puanına



- Elemeler genel sıralama



Türkiye’nin en iyi 3. olabilmesi için gruptaki son maçı olan İsviçre karşılaşmasında galibiyet alması yetmeyecek. Milli Takım galibiyet alsa da gruptan çıkabilmek için en iyi üçüncülük yarışında olan diğer rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.