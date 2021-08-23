Türkiye - Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, karşılaşmayı 31-29, 25-21 ve 25-11'lük setlerle 3-0 kazanarak yenilgisiz bitirdi.

Filenin Sultanları, bir sonraki karşılaşmasını Finlandiya ile yapacak.



TÜRKİYE-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki Finlandiya maçı 23 Ağustos'ta oynanacak.

TÜRKİYE-FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU



Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.



Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.



Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.



Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.