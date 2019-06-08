A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3.
maçında son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya'da karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Maçın
dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.
Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci
sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe
yükselecek.
Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları nedeniye kadrodan çıkartılan Cenk Tosun, Okay Yokuşlu
ve Ozan Kabak’ın yanı sıra tedavisi süren Emre Belözoğlu forma giyemeyecek.
Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda-Arnavutluk ve TSİ 19.00'da
Moldova-Andorra maçları da oynanacak.
Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı
günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Cengiz Ünder,
İrfancan, Hakan Çalhanoğlu, Burak
Fransa: LIoris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Griezman, Pogba,
Mpabbe, Giroud