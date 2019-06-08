Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3.

maçında son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya'da karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Maçın

dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.



Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci

sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe

yükselecek.



Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları nedeniye kadrodan çıkartılan Cenk Tosun, Okay Yokuşlu

ve Ozan Kabak’ın yanı sıra tedavisi süren Emre Belözoğlu forma giyemeyecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda-Arnavutluk ve TSİ 19.00'da

Moldova-Andorra maçları da oynanacak.



Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı

günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.



MUHTEMEL 11'LER



Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Cengiz Ünder,

İrfancan, Hakan Çalhanoğlu, Burak



Fransa: LIoris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Griezman, Pogba,

Mpabbe, Giroud