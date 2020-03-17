Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir: Liglere erteleme yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'nın Euro 2020'yi ertelemesi ve liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA'nın bugünkü toplantısının detaylarını aktaran Özdemir, "55 ülkenin federasyon temsilcisi ağırlıkla başkanları toplantıda yer aldı. UEFA Başkanı Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi takvimi konusunda bizlere sunum yaptı. Sunumun ana maddesi 2020 Avrupa Futbol Şampqiyonası'nın bir yıl ertelenmesiydi. Eğer işler yoluna gitseydi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12

Haziran'da Roma'da başlayacaktı. Ancak yaşanan virüs olaylarının etkisiyle ve taraftarla beraber bu maçların oynanması kararıyla birlikte, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran ile 11 Temmuz 2021'de yapılma kararı alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olarak bu karara destek verdik. UEFA, ülkesi ülkelerin bu ay sonunda Mart ayının sonunda 2 hazırlık maçımız vardı. Tüm Avrupa takımlarının da maçları

vardı. Bütün bu maçların hepsi bu yılın Haziran ayında oynanma kararı alındı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için çalışma takvimi üzerinde çalışıyor" dedi.



SÜPER LİG'E SEYİRCİSİZ DEVAM

Süper Lig'deki maçların durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Özdemir, "Alınmış karar neyse herhangi bir değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar şu anda alınan karar gereğince seyircisiz olarak maçlar devam edecektir" ifadelerini kullanarak Süper Lig'e devam edileceğini duyurdu.



"Hepimizin bildiği gibi bütün Avrupa ülkeleri değil, bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz" diyen Nihat Özdemir şöyle devam etti:

"Her dakika durum değişiyor. Çok teşekkür ederiz ki başımızda çok aklı başında olan ve iyi çalışan bir Sağlık Bakanımız var. Türkiye'yi en az etkileyecek kararları almaktadırlar. Onlarla devamlı işbirliği içindeyiz. Aldığımız her karar sadece futbolcularımızı, liglerimizi değil Türkiye'mizi ilgilendiren kararlardır. Bizim için en önce gelen Türkiye'dir. Beraber çalışma programıyla yolumuza devam ediyoruz. Çeşitli senaryolar var. Hepsi durumlara göre karar verilecek senaryolardır. Önemli olan bütün Avrupa'daki liglerin başlamasıdır. Seyahat imkanının ortaya çıkmasıdır.

Bunların ışığında bu çalışma grubu takvimi belirleyecektir. Bu olay daha büyük olaylara gitmese, Haziran ayına kadar ligleri ve iki tane finali oynatmak planlanmaktadır. Bizler taslağın ne olduğunu biliyoruz. Varılmış bir karar olmadığı için herhangi bir açıklamada bulunmuyoruz"



Ukrayna'da da ligin devam ettiğini kaydeden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Neticede biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin başında bir sağlık bakanı, onunla birlikte bir bilim kurulu var: Bütün ülkeleri düşündüğümüzde corona virüs'ün en az etkilediği ülke Türkiye'dir. Cumhurbaşkanlığımızca da bir açıklama yapıldı. Herhangi

bir sokağa çıkma yasağı düşünülmemektedir. Her şeyin planlaması yapılmıştır. Şu anda herhangi bir değişiklik yoktur. Liglerimiz açıkladığımız program gereğince devam etmektedir" diye konuştu